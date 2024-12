Ilrestodelcarlino.it - Alla cooperativa L’Alveare donazione di 30mila euro

Assemblea dei soci della’,presenza del presidente Cristian Bardi e dell’amministratore delegato Marco Baccini (già sindaco di Bagno di Romagna dal 2014 al 2024). Ladi San Piero, che ha di recente festeggiato i 30 anni di attività, rilancia la sua missione e punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella Valle del Savio, concentrandosi sui servizi che rappresentano l’insieme delle proprie attività. Nel corso degli anni, ’’ si è distinta per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, oltre che per il suo impegno in settori legatiproduzione e al lavoro, facendo assurgere, in Valle Savio, lasociale ad "ape regina" in vari servizi e attività lavorative. Il Consiglio di amministrazione dei soci, che conta 58 membri, di cui 31 soci lavoratori e un organico di 59 dipendenti, si proietta dunque verso il futuro, con l’intento di puntare su rafforzamento, sviluppo e promozione.