Verso Milan-Roma Pulisic preoccupa Fonseca | le condizioni

Dopo la vittoria per 5-0 allo stadio Olimpico contro il Parma, lasarà ospite nelnella penultima giornata del girone d’andata di Serie A, nel big match in programma domenica 29 dicembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. I giallorossi andranno alla ricerca del primo successo esterno della stagione (l’ultimo risale addirittura allo scorso aprile), mentre i rossoneri cercano continuità dopo l’1-0 inflitto al Verona nel turno precedente di campionato. L’allenamento delA due giorni dall’attesissima sfida, la squadra rossonera è tornata a lavorare aello. Questo il report del club: “Squadra aello questa mattina per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà ilaffrontare ladomenica 29 dicembre alle ore 20.45 a San Siro.