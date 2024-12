Roma, domenica 29 dicembre la ‘BabboBefana In… Polizia’

Leggi su Ilfaroonline.it

, 272024 – Da 24 anni insieme con lo stesso spirito di vicinanza e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini in divisa e delle loro famiglie. LaIn. Polizia‘ – manifestazione fondata nel 1999 dal compianto Cavaliere Aniello Russo – quest’anno sarà organizzata dall’APS ACAH All Cops Are Heroes con l’APS Love Cup con la partecipazione della Regione Lazio, porterà appieno il suo messaggio di sostegno alle forze dell’ordine, la mission con cui è nata, quest’anno sarà dedicata alla memoria del Primo Dirigente della Polizia di Stato Antonino Mendolia e dell’Agente Scelto Amar Kudin29, si salderanno l’amore e l’unione che lega gli appartenenti alle forze dell’ordine, le loro famiglie ed i cittadini diCapitale.Alla manifestazione sarà presente, il Questore diRoberto Massucci, per portare un messaggio di coraggio e speranza ai corpi di polizia, ogni giorno a rischio per proteggere lo status quo.