Putin: «La Slovacchia si è offerta come base per i negoziati tra Russia e Ucraina»

Lasi èdi fornire una piattaforma per idi pace tra, ricevendo il via libera da Mosca. Lo ha detto Vladimircitato dalla Tass. Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico è stato ricevuto al Cremlino, dove i due leader hanno parlato principalmente di un accordo sull’, ha riferito il presidente russo. «Non siamo contrari, se si tratta di questo. Perché no? Dal momento che laprende una posizione così neutrale», ha dettosulla proposta di Fico. Il premier slovacco, noto per le sue posizioni filorusse, ha promesso di ostacolare l’ingresso dell’nella Nato e di interrompere gli aiuti militari a Kyiv. Il 22 dicembre è stato il terzo leader dell’Ue a incontraredall’inizio dell’invasione russa.L’opposizione slovacca: «Se Fico vuole la pace convincaa porre fine alla guerra»Il leader dell’opposizione slovacca Michal Šime?ka ha detto ai media locali che se Fico vuole la pace tradovrebbe convincerea porre fine alla guerra: «Se l’esercito russo cessa i suoi attacchi, loro (Fico e, ndr) possono parlare di pace anche sul portico di casa di Fico se vogliono».