Nel film su Robbie Williams ne vedremo delle belle (Oasis compresi)

Better Man, biopic liberamente ispirato alla mirabolante vita e alla carriera di, approderà nelle sale italiane il primo gennaio 2025. Stando al trailer e alle anticipazioni, ildiretto da Michael Gracey (The Greatest Showman) promette di essere unapellicole più interessanti del prossimo anno. La popstar britannica apparirà in una veste del tutto inedita: sarà infatti interpretato non da un attore in carne ed ossa, ma da una scimmia creata in CGI. L’idea, partita dal regista, ha subito ottenuto una risposta positiva ed entusiasta dal diretto interessato: «Sono stato una scimmia sfacciata per tutta la vita. Non c’è scimmia più sfacciata di quella che sniffa cocaina e fa sesso, come vedrete nel.». Oltre a, però, nel lungometraggio saranno presenti molti altri artisti da lui incontrati nel corso dei suoi trent’anni di attività.