Pianetamilan.it - Milan-Roma, arbitrerà Fabbri: ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Leggi su Pianetamilan.it

Michael, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere, partita della 18^ giornata dellaA 2024-2025 in programma domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao.coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Valerio Vecchi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i giallorossi di Claudio Ranieri, invece,Matteo Marcenaro. Al V.A.R., per, designato infine Francesco Meraviglia, cheassistito nel suo compito da Aleandro Di Paolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato– Centrocampista, due idee regalo per Fonseca >>>