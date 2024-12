La mamma gli dà 50 euro per la spesa di Natale lui li spende per comprare crack

Leggi su Dayitalianews.com

Un’anziana signora nel giorno diaveva consegnato 50al figlio per acquistare della frutta in occasione del pranzo natalizio. L’uomo però, tossicodipendente, non ha resistito e con quei soldi insieme alla compagna, anche lei tossicodipendente, ha ben pensato di acquistare. I due, entrambi 50enni, hanno così speso i 50dell’anziana e, non sapendo dove reperire i soldi per acquistare la frutta, hanno cercato di rubarla in un supermercato. Una pessima idea, anche perché nessuno dei due era lucido e il personale ha scoperto facilmente la coppia nel tentativo goffo e maldestro di portare via delle casse di frutta che sarebbe dovuta finire sulla tavola del pranzo diper gli ospiti della madre.I soldi per lausati per ilCome riportato da Il Messaggero l’uomo ha detto ai poliziotti che sia lui sia la compagna sono schiavi della sostanza stupefacente e ogni giorno sono costretti a racimolare circa 100per acquistare una dose.