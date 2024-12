Tpi.it - Da Max Biaggi a Fiorello, Anna Falchi si confessa: “Ho avuto tanti amori, ma nessuno mi ha baciato come lui”

Da Maxsi: “Ho”Ospite di Storie di Donne al Bivio, in onda su Rai 2 nella serata di venerdì 27 dicembre,ripercorre la sua vita professionale e privata.Intervistata da La Repubblica, la conduttrice e attrice ha ripercorso i suoia partire da: “Il primo amore. Una grande passione ma difficile da viverepersonaggi pubblici”. Poi la relazione con Max: “Con Max ci sentiamo, è una cara persona”.L’interprete, poi, ricorda di quando recitò al fianco di Rupert Everett, che aveva fatto da poco coming out: “Mami halui,mai”.La presentatrice, poi, rivela di essere sparita dalle scene dopo il matrimonio con il finanziere Stefano Ricucci: “Per via degli scandali seguiti all’arresto di Ricucci.