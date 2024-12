Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Brescia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Lontani dal vertice della classifica i grigiorossi vogliono almeno blindare il quarto posto, mentre le Rondinelle devono provare a raggiungere la zona play-off.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREVincere è un imperativo categorico per i grigiorossi per confermarsi almeno al quarto posto. Il distacco dalle prime tre si sta facendo sempre più difficile da colmare per la squadra di Stroppa, per cui non bisogna fermarsi per respingere l’assalto delle dirette concorrenti. Le Rondinelle hanno bisogno di trovare continuità di risultati, per la quale si è provveduto anche al cambio di guida tecnica con Bisoli al posto di Maran, ma al momento non si è avuto alcun beneficio .