Iltempo.it - Capodanno, ci saranno anche Boy George e i Culture Club: sorpresa al Circo Massimo

Novità nel cast del concerto dialdi Roma: l'icona pop anni '80 Boysi esibirà con i suoi storici. È quanto trapela dal Campidoglio in questi giorni alle prese con la rivoluzione della scaletta dopo il caso Tony Effe. La serata promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Dimensione Suono Soft e Dimensione Suono Roma. Media partner The Hollywood Reporter Roma, vedrà esibirsi Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, guidati da Boysul palco delper celebrare l'arrivo del 2025. Un grande evento musicale, ad ingresso completamente gratuito, che prenderà il via dalle ore 21.30 del 31 dicembre e proseguirà dopo il brindisi della mezzanotte.