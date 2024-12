Oasport.it - Sci di fondo, Tour de Ski femminile 2025. Therese Johaug è la discriminante unica legata ai favori del pronostico

Ilde Ski numero 19 scatterà sabato 28 dicembre a Dobbiaco, concludendosi domenica 5 gennaio sull’Alpe del Cermis. Nel mezzo altre cinque tappe, tutte disseminate tra la località altoatesina e la Val di Fiemme. Va rimarcato come sia la prima edizione durante la quale non verrà attraversato alcun confine, restando esclusivamente in una nazione.Quel Paese è chiaramente l’Italia, ma c’è ben poco da essere patriottici. Se si ragiona nell’ottica della salute della manifestazione, si tratta di un segnale inquietante. Un tempo ci si muoveva tra Germania, Svizzera e finanche Repubblica Ceca. C’erano suggestivi eventi in centro città (il fascino della sprint di Praga era notevole), ormai completamente dimenticati.Anche il pubblico assiepato sull’Alpe del Cermis, un tempo numerosissimo, è diventato via via più sparuto.