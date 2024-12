Lanazione.it - Santo Stefano, la festa di Prato. Le parole del vescovo Nerbini

, 26 dicembre 2024 – Ha invitatoad avere «un cuore ascoltante», come quello del patrono, uomo che si è lasciato toccare da Dio, che «parla e agisce nell’interesse di tutti, a servizio della verità». Questa mattina in cattedrale ilGiovanniha presieduto il solenne pontificale nel giorno dellapatronale della città. Hanno concelebrato cinquanta sacerdoti del clero diocesano davanti una chiesa piena di fedeli, che anche quest’anno non hanno rinunciato a partecipare alla messa del 26 dicembre, nella quale la comunità pratese si riunisce e rende omaggio alla reliquia del sasso di, che la tradizione indica essere uno di quelli che hanno ucciso il primo martire della storia cristiana. In prima fila le autorità cittadine, con la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente della Provincia Simone Calamai e i rappresentanti dei Comuni del territorio pratese.