Oasport.it - LIVE Roma-Milano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: primo set equilibrato, 12-12

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-20 Bell’attacco messo a terra da Orvosova.16-20 ACE ORROOOO!16-19 Diagonale vincente di Sylla.16-18 Pizzica l’incrocio delle righe l’attacco ben portato da Egonu.16-17tempo vincente di Rucli.15-17 Non sbaglia Miriam Sylla: parallela pennellata sull’out di sinistra.15-16 Mani out di Salas da zona 4.14-16 Va a segno con la pipe Egonu.14-15 Parallela vincente di Salas.13-15 L’arbitro ferma il gioco: punto concesso aper un’infrazione commessa dalle capitoline in fase di palleggio.13-14 Bordata di Egonu dalla seconda linea: l’opposto questa volta trova il campo con il suo attacco.13-13 Non sbaglia Daalderop.13-12 Egonu perde completamente di vista il pallone e sparacchia la sua diagonale addirittura in tribuna.12-12tempo vincente di Danesi.