Gianluca Scamacca sposa "la storica ex" Flaminia Appolloni: la loro storia e la proposta a Natale

Odore di fiori d’arancio per: il calciatore attaccante dell’Atalanta, squadra della citta di Bergamo, e della nazionale italiana ha scelto di fare lapiù bella alla sua fidanzataFalminia.Il calciatore si è inginocchiato davanti alla ragazza nella splendida cornice di Castel Sant’Angelo durante la notte die ha condiviso la sua felicità in un bellissimo post sul suo profilo Instagram., chiede la mano alla fidanzataUndavvero da ricordare per. Il calciatore dell’Atalanta ha scelto di trascorrere una delle notti più magiche dell’anno a Roma con la sua dolce metà, sorprendendola con unadi matrimonio dolcissima.Davanti all’entrata di Castel Sant’Angelo, monumento caratterizzante della cittàdel calciatore, l’attaccante si è inginocchiato ai piedi diper chiederle la mano.