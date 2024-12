Metropolitanmagazine.it - Cosa succede se il denim diventa un bene di lusso e va all’asta: il mercato vintage paga cifre esorbitanti

Il tessutonasce per esigenze di resistenza: a indossarlo erano infatti minatori e lavoratori. La sua caratteristica, quella di essere facilmente lavabile e molto resistente, è ciò che ancora oggi lo rende un materiale ricercatissimo. Tanto dare un pezzo da collezione esattamente come le opere d’arte, e battuto: a ottobre 2023, infatti, un anonimo acquirente thailandese ha compratoun paio di Levi’s per 100 mila dollari. Il capo risaliva al 1873, conservati e ritrovati in una miniera del Nevada una ventina di anni fa durante il Durangofestival.come opere d’arte:i pezzi antichi e iconici (come quelli di Kurt Cobain)Nati come capo per operai, hanno conquistato nel tempo le passerelle e anche le più grandi maisons del mondo,ndo un evergreen e un capo sempre verde.