Agricoltura Toscana Giaggiolo premiata agli Inspiration Awards 2024

Arezzo, 26 dicembre– La cooperativadi Castelfranco Pian di Scò, in provincia di Arezzo, ha vinto il primo premio nella categoria "Smart & Competitive Agriculture"Agricultural and Rural, il prestigioso concorso europeo che celebra i progetti più innovativi nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC). Il progetto, denominato "Iris profumo di", si è distinto per l'eccellenza, l'innovazione e la capacità di unire tradizione e sostenibilità nell'. "Una vittoria che ci riempie di orgoglio e entusiasmo", ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani, sottolineando come questo riconoscimento rappresenti l'affermazione dellacome regione che sa eccellere, innovare e far valere la propria creatività.