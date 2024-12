Quotidiano.net - Macchinista si suicida lanciandosi dal treno. Ferrovie francesi in tilt alla vigilia di Natale. Cosa sappiamo

Roma, 25 dicembre 2024 – Una serata difficile quella delladiper il trasporto ferroviario francese. epa10903635 The new TGV INOUI 2025 high-speed passenger train arrives at the SNCF Technicentre Sud Est Europeen (TSEE) rail network in Paris, France, 06 October 2023. The new TGV M is a high-speed passenger train that offers 100 extra seats and lower CO2 emissions than previous models. The new train, which will be deployed on France's railways from 2025, is the result of a collaboration between SNCF Voyageurs (the French national railway company) and Alstom. EPA/TERESA SUAREZ Decine di convogli in forte ritardo e un Tgv (Treai grand vitesse – l’alta velocità francese) bloccato per ora con migliaia di viaggiatori a bordo. Problemi che hanno coinvolto moltissime persone in viaggio per raggiungere i parenti per trascorrere le Festività.