Falling lights | tradizioni simboli e ricordi illuminano Bergamo

. Le finestre dell’hotel Cappello d’Oro, uno degli edifici più storici della città bassa, sono illuminate da un’installazione che trasforma la facciata in una festa di luci. Si chiama, pensata da Sara Benaglia, realizzata in collaborazione con il collettivo C220 per l’iniziativa Christmas Design. Non si tratta solo di un’installazione luminosa, ma di un racconto che va oltre il progetto visivo.L’hotel Cappello d’Oro è parte integrante della storia di. Sorto come locanda nell’Ottocento, nel punto che segnava l’ingresso alla città, è stato uno dei punti di trasformazione del tessuto urbano e sociale di. “Dal 1880 ad oggi questa struttura ha subito una metamorfosi importante. Nata per accogliere viaggiatori e commercianti, oggi è un prestigioso hotel quattro stelle che ospita turisti da tutto il mondo” racconta il direttore generale, Corrado Zambonelli.