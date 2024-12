Laprimapagina.it - Capodanno Rai in diretta da Reggio Calabria: un inizio di anno all’insegna della musica e della bellezza

IlRai si prepara a regalare emozioni forti e suggestive con una trasmissione inche celebrerà il passaggio al nuovoda, una delle città più affascinanti. Un evento che non solo segnerà l’arrivo del nuovo, ma offrirà anche l’opportunità di scoprire ladi una delle regioni più affascinanti d’Italia, unendo tradizione, cultura e grandi ospiti.Un palcoscenico da sognoLa città disi trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con il lungomarecittà e la vista sullo Stretto di Messina che farda cornice a una serata imperdibile. La città, con il suo clima mite, le meravigliose spiagge e il patrimonio storico-culturale, offrirà il miglior scenario per una festa che unisce tutta Italia. Il programma, come sempre, vedrà alternarsi momenti di intrattenimento,e spettacolo, con laRai che accompagnerà i telespettatori nelle ore che precedono la mezzanotte.