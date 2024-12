Formiche.net - Oltre il Circolo Polare. Ecco il nuovo ruolo italiano nell’Artico

Nei giorni della nomina delInviato Specialeper l’Artico, Giorgia Meloni vola a Saariselkä,ilartico. In una baita innevata della Lapponia finlandese adibita per l’occasione a informale luogo di incontro, condividono l’invito anche i leader di Svezia (Ulf Kristeon), Grecia (Kyriakos Mitsotakis) e l’Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, con la quale si chiude un cerchio di personalità del centro-destra e della destra europei da Nord a Sud. Leader che il premier finlandese Orpo ha voluto far dialogare su temi di tradizionale sicurezza nazionale, in dichiarata chiave anti-russa, come messo nero su bianco dal padrone di casa.Più che il segnale di unclima di speranza e ottimismo, il summit di Saariselkä sembra essere lo specchio di un mondo che torna (troppo velocemente) alle normalità della storia: la compiuta socializzazione di tutti i paesi nordici nei grattacapi dell’Europa mediterranea è certamente un momento significativo, ma non davvero sorprendente.