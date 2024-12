Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 dicembre): Fontecchio batte i Lakers, ko Boston e Golden State. Cleveland e OKC volano

Nottata di antivigilia di Natale (almeno negli Stati Uniti) parecchio movimentata per la NBA con ben quattordici partite disputate; esulta Simonecon i suoi Detroit Pistons, che battono i Los Angelesper 114-117 per la vittoria numero 13 in stagione nell’upset di giornata. L’azzurro mette un bel mattoncino nel successoMoTown, con 13 punti senza errori al tiro vanificando la tripla doppia di LeBron James da 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, sbagliando però il tiro del pari.Va ko anche, che subisce la settima sconfitta stagionale a fronte di 22 vittorie. Anche senza Jayson Tatum, i campioni in carica se la giocano contro i sorprendenti Orlando Magic, che si stanno imponendo come una delle migliori squadre a Est nonostante la perdurante assenza di Paolo Banchero; vittoria con il brivido per la franchigiaFlorida per 108-104 con 18 punti del rookie Tristan Da Silva.