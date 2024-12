Lettera43.it - Christopher Nolan, il nuovo film adatterà l’Odissea di Omero

punta sull’epica. Il regista britannico, premio Oscar per Oppenheimer, dirigerà il suo personale adattamento deldi, poema che racconta il ritorno di Ulisse a Itaca all’indomani della guerra di Troia narrata nell’Iliade. Lo ha rivelato con un breve post sul profilo X Universal Pictures, casa di produzione con cui il cineasta lavora dopo la rottura con Warner Bros. Il progetto si intitolerà The Odyssey e sarà «un action a tema mitologico, girato in tutto il mondo con tecnologia IMAX all’avanguardia». La storia del celebre aedo greco arriverà al cinema il 17 luglio 2026, con l’inizio delle riprese fissato per il primo trimestre del 2025. Per la produzione,farà affidamento sulla collaborazione della moglie Emma Thomas, mentre nel cast sono confermati diversi nomi di primo piano: ci saranno Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron e Lupita Nyong’o.