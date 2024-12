Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: super manche di Meillard

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.07 Partito Daniel Yule (-0.26).14.06 Seconda posizione per Kolega a 19 centesimi da. Il croato sarà almeno ottavo.14.06 Dopo metà gara Kolega ha 13 centesimi di ritardo. Per lui sarebbe importante rimanere vicino a.14.05 Partito Samuel Kolega (-0.03).14.04stratosferica diche balza in testa con 78 centesimi di vantaggio su Feller e si candida seriamente per il podio.14.03 Partito Loic(-0.11).14.03 Questi i prossimi atleti in gara:23. Loic(SUI)24. Samuel KOLEGA (CRO)25. Daniel YULE (SUI)26. Henrik KRISTOFFERSEN (NOR)27. Steven AMIEZ (FRA)28. Clement NOEL (FRA)29. Atle Lie MCGRATH (NOR)30. Timon HAUGAN (NOR)14.02 Questa la classifica provvisoria quando mancano 8 atleti alla fine:1.