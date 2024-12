Quotidiano.net - La mossa del principe William, basta privilegi feudali nel Ducato. Ma non rinuncia agli affitti milionari

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 23 dicembre 2024 – Ilha accettato di porre fineultimiin alcune parti del suodi Cornova, creato nel lontano 1337, dopo decenni di proteste da parte dei residenti e dopo che nelle scorse settimane un'inchiesta giornalistica aveva svelato i milioni generati dal vasto fondo immobiliare dell'erede al trono e da quello del padre re Carlo III, rappresentato daldi Lancaster. Come si legge sul Guardian online, è stato finalmente concessoinquilini delle zone residenziali che sorgono sui possedimenti del, qualcosa come 55.000 ettari di superficie, il diritto di acquistare per la prima volta la proprietà piena delle loro case, passando al cosiddetto ‘freehold’. Al momento vige il ‘leasehold’, una forma tipicamente inglese di proprietà che prevede l'acquisto, per lo più di appartamenti, per un periodo di tempo limitato, in base a un contratto col ‘landlord’, il proprietario, in questo caso l'erede al trono.