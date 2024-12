Ilgiorno.it - Piazza Garibaldi zona sud: fondi e ok al cantiere

Mai così tanti cantieri aperti negli ultimi 15 anni per il restyling cittadino, in arrivo ancora unche mette mano all’ultimo angolo di, crocevia con via Verdi, via Veneto e i ponti dei corsi fluviali del fiume Adda e canale Muzza. C’è il via libero al progetto esecutivo per la riqualificazione dellasud di, ultimo tassello per chiudere il quadro generale sulla rigenerazione die di via Vittorio Veneto. Resta poi da mettere mano ai lavori di riqualificazione inCavour, intervento previsto nell’attuale progetto per il cambiamento del centro storico, ma messo in standby in attesa di finanziamenti. Ipari a 300mila euro per la messa in opera di quest’ultimo progetto aggiuntivo disono stati messi a disposizione grazie all’avanzo di bilancio comunale.