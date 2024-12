Lanazione.it - Panno del Casentino, la storia a rischio. “A fine mese stop alla produzione”

Arezzo, 22 dicembre 2024 – “Asospendiamo la, decideremo a gennaio.”. Non riesce a finire la frase con l’unica parola che non vuole pronunciare: chiusura. Perché Andrea Fastoni è in battaglia e non molla, ma fa i conti con il peso della crisi piombata sul distretto moda. Una crisi che spezza gli ordini, taglia i profitti e fa lievitare le spese. Insieme a Roberto Malossi guida la fabbrica di Soci dove il filo di lana diventa il tessuto col ricciolo richiesto in tutto il mondo. Lo stesso tessuto portatoribalta del jet set internazionale da Audrey Hepburn che nel film “Colazione da Tiffany” indossava il cappotto di lana delcolor becco d’oca. In mezzo sono passate tempeste e ascese economiche, come quella post Covid con gli ordini schizzati in alto eno