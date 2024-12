Oasport.it - Marco Odermatt festeggia sulla Gran Risa: “Vittoria pesante, ho rimesso la stagione nei giusti binari”

Leggi su Oasport.it

continua a riscrivere i libri di storia dello sci alpino. Con il successo odierno nel gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025, il fuoriclasse svizzero ha piazzato il pokerissimo in fatto di vittoriee, di pari passo, ha centrato il successo numero 41 della sua carriera, miglior elvetico di sempre.Unache proiettain vetta alla classifica di specialità con 200 punti (uno in più di Kristoffersen) e che aumenta ulteriormente il vantaggio dell’elvetico in quella generale, dove comanda con 540 punti contro i 419 dello stesso Kristoffersen. Sul podio assieme allo svizzero sono saliti il francese Leo Anguenot e il norvegese Alexander Steen Olsen con distacchi, però, di quasi un secondo.Al termine della gara odiernaha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Sono molto contento per questa