Notizie.com - Mammucari e la delicata situazione famigliare: parla l’ex Thais Wiggers

Dopo la breve apparizione di Teoa Belve, ha preso paroladel conduttore –velina.La recente apparizione di Teoa “Belve” e il suo successivo intervento a Rtl 102.5 hanno acceso i riflettori su una faccenda molto personale che coinvolge l’amato conduttore televisivo. La decisione didi abbandonare lo studio durante l’intervista con Francesca Fagnani ha sollevato molte domande, portando alla luce la sua richiesta iniziale di non discutere della sua vita privata, in particolare della sua famiglia.a Verissimo hato anche della relazione con Teo– Screenshot TV – notizie.comTeo, noto per il suo spirito vivace e la sua presenza carismatica sul piccolo schermo, ha mostrato un lato più vulnerabile di sé. Ha confessato che la scelta di lasciare lo studio è stata dettata dalla paura che si potesse infrangere un accordo preventivo riguardante la non menzione della suafamiliare.