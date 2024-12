Ilnapolista.it - Lo United perde 3-0 in casa, Rashford neanche in panchina. Neville: «C’è qualcosa che non va con lui»

A Manchester c’èche non va. Mentre il City di Guardiola è lontano anni luce dall’essere la squadra di due anni fa, lofatica a riprendersi nonostante il cambio di allenatore. Oggi i Red Devils hanno perso 3-0 incontro il Bournemouth, che ha scavalcato il City in classifica e si posiziona al quinto posto; per la squadra di Amorim, invece, non sarà un Natale sereno: sono tredicesimi, a 22 punti, la zona Champions dista 9 punti.E anche oggi, Marcusnon era né in campo e né in. Ma se la squadra fatica a carburare. siamo sicuri che sia davvero lui uno dei problemi?Lo3-0,fuori rosa: quindi sicuri sia lui il problema?Gary, ex terzino dei Red Devils, secondo quanto riportato dal Telegraph, ha dichiarato che l’avventura dell’attaccante inglese a Manchester sta per concludersi, aggiungendo:«sta andando storto per lui.