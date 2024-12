Donnaup.it - 5 colazioni che aiutano a combattere il colesterolo cattivo secondo i dietologi

Leggi su Donnaup.it

checontro ili nutrizionistiIlalto è una condizione pericolosa per la salute. Se non lo si mette sotto controllo per tempo, alla lunga può intasare le arterie e provocare dei seri incidenti cardiovascolari, come infarti e ictus.5checontro ili nutrizionistiÈ chiaro che quando ile molto alto, non c’è altro rimedio che un trattamento farmacologico (di solito con le statine), ma anche la dieta può aiutare, soprattutto quando ilè un po’ altino, ma non ancora su livelli di allarme.Parlando di dieta, ci sono almeno cinque primeleggere e salutari che possono davvero aiutarci contro questo nemico silenzioso (perché di solito non dà sintomi).Vediamole.