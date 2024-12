Oasport.it - United Cup 2025, forfait importante: assente Qinwen Zheng, cosa cambia per l’Italia

Leggi su Oasport.it

In attesa della finale, prevista domani, delle Next Gen ATP Finals, che farà calare il sipario sull’annata 2024, la stagionedel tennis è già alle porte: da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaiosi disputerà infatti in Australia la nuova edizione dellaCup.Arriva però una pochi giorni dal via della manifestazione: la numero 5 del ranking WTA, la cinese, ha comunicato la propria rinuncia in vista dell’apertura stagionale. Ambizioni della Cina dunque fortemente ridimensionate, ma pernonpraticamente nulla.La manifestazione, infatti, è in programma tra Perth e Sydney, e vedrà al via 18 Nazioni, tra le quali, appunto,e la Cina. Nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco.