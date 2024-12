Pronosticipremium.com - Roma-Parma, Pecchia: “C’è poco da dire, sono forti”

Non manca ormai molto alla sfida tra. Una gara molto importante, soprattutto per i giallorossi che devono cercare di mettere nella giustazione una stagione che è iniziata a dirmale. Il club capitolino, infatti, si trova a soli due punti dalla zona retrocessione, con il Cagliari che occupa il 18° posto. Dunque, per Ranieri e i suoi uomini è arrivato il momento di premere il piede sull’acceleratore in modo da dare il via a quella che si può definire come l’utopica scalata verso la zona europea.Certo è che non sarà così semplice. La, infatti, di fronte a sé incontrerà una compagine ostica da affrontare come ilche ha messo in difficoltà diverse big. L’esempio più eclatante è la vittoria contro la Lazio dei Crociati che, in un certo senso, rappresenta un campanello d’allarme molto importante per i giallorossi.