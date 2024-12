.com - Manovra: c’è la “legge mancia”, da marciapiedi a parrocchie. Soldi anche alla Versiliana e al Mascagni festival di Livorno

Leggi su .com

Negli ordini del giornodi bilancio la maggioranza mette nero su bianco le proprie richieste per la cosiddetta '', predisposta di fatto in un comma della, che stanzia 102 milioni in 3 anni per misure in favore dei territori in vari ambiti, dalle infrastrutture allo sport, dscuola al patrimonio storico e artistico localeL'articolo: c’è la “”, dae aldiproviene da Firenze Post.