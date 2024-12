Ilgiorno.it - Benemeriti in Provincia. Consegnati i premi in ricordo di don Roberto

A quattro anni dalla sua morte Como non dimentica il sacrificio di donMalgesini, il "prete degli ultimi" ucciso per mano di un senza fissa dimora al quale più volte aveva prestato aiuto. Per ricordarlo ieri a Villa Gallia sono state consegnate le benemerenze istituite dalladi Como, con il sostegno della diocesi, la Prefettura e il Comune. A consegnare iil presidente Fiorenzo Bongiasca, il vicario generale della diocesi monsignor Ivan Salvadori, il vice-prefetto Nicola Venturo e la vice sindaco di Como, Nicoletta Roperto, insieme ai consiglierili Valerio Perroni, Claudio Ghislanzoni e Agostino Grisoni. Il riconoscimento è andato alla Croce Azzurra per "l’importante attività di volontariato svolta sul territorio comasco in ambito sanitario, che spazia dagli interventi di trasporto d’urgenza e programmati alle iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione e attività culturali di interesse sociale".