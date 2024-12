Liberoquotidiano.it - Turismo: Nyc chiude l'anno con impatto economico di 79 mld dollari e 65 mln di arrivi

Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Ila New York City ha continuato a mostrarsi in grande forma nel 2024, avvicinandosi alla piena ripresa, con untotale stimato di 79 miliardi di, di cui oltre 51 miliardi di spesa diretta da parte dei viaggiatori. Gli ottimi risultati hreso possibile la creazione o conferma di oltre 388.000 posti di lavoro nel settore del tempo libero e dell'ospitalità, corrispondenti a circa il 9% della forza lavoro della città, e hgiovato a migliaia di piccole imprese e imprese gestite da minoranze in tutti e cinque i distretti. La spesa dei visitatori ha inoltre generato più di 6,8 miliardi didi entrate fiscali, che hcontribuito a far risparmiare a ogni nucleo famigliare newyorkese circa 2.000nel 2024.