Sospetti che il tuo cane abbia la dermatite? Ecco cosa fare e come curarlo

Laè una malattia infiammatoria della pelle causata da una serie di infezioni di origine batterica, che può manifestarsi nelin modi diversi a seconda delle cause.attenzione ai sintomi con cui si manifesta può aiutarci a individuare quale è la problematica che sta affliggendo il nostro animale. Quali sono i cani predisposti?Alcune patologie, ad esempio quelle trasmesse attraverso la puntura di insetti o parassiti, possono causare delle dermatiti: i cani più esposti a contrarre queste malattie dette “da vettori” sono quelli che vivono a stretto contatto con animali non adeguatamente monitorati o che frequentano ambienti a rischio di infestazione (canili, luoghi di passaggio abituali di animali randagi o selvatici.). In caso di dermatiti da micosi, i soggetti più esposti sono invece quelli che presentano un sistema immunitario non efficiente; quindi, soprattutto cuccioli e cani anziani.