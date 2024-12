Linkiesta.it - La visita al Parlamento europeo del Congresso delle associazioni ucraine in Italia

Per due giorni, il 10 e l’11 dicembre, ildi Bruxelles ha ospitato una delegazione speciale: ilnazionaled’. Più di quaranta tra ucraini eni si sono riuniti per incontrare europarlamentari, partecipare a conferenze e, soprattutto, portare all’attenzione le esigenze di una comunità che vive ormai stabilmente ine che aspira a farlo dignitosamente, lavorando e vedendo rispettati i propri diritti.L’ultimo dato disponibile del 2023 ci dice che inci sono quasi quattrocentomila ucraini, di cui circa la metà arrivati dal 2022. Questa grandissima comunità non è certo rimasta con le mani in mano. Si è riunita prima inlocali e poi questo ottobre hanno dato vita al connazionaled’, che riunisce quarantaquattropresenti su tutto il territorio nazionale.