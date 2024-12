Quifinanza.it - La Bce premia Credem come banca italiana più solida, promossi gli istituti di credito in Italia

Leggi su Quifinanza.it

LaCentrale Europea (Bce) ha aggiornato la classifica delle banche europee più solide, basandosi sui requisiti di capitale individuali (Pillar 2 Requirements, P2R) definiti dalla Vigilanza. Glidini hanno ottenuto valutazioni positive, confermando una buona solidità in termini di rischiosità. Tra le banchene, spicca il risultato di, considerata lapiù, con P2R pari all’1,00%Le altre banche in classificaI dati derivano dall’esercizio Srep 2024, il test che effettua la Bce per testare la solidità delle banche europee, con tutte e 113 che si confermano resilienti e ben attrezzate in termini di capitale e liquidità.Sul podio delle banchene più solide, subito dopo, si trovanoMediolanum e Intesa Sanpaolo, rispettivamente al quinto e sesto posto nella classifica generale, con un requisito di capitale (P2R) pari all’1,50%.