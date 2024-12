Inter-Udinese la felicità di Inzaghi nel post-partita | Lo dico sempre ho 25 titolari

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo la vittoria larghissima sulla Lazio, nell’ultimo turno in campionato, l’affronta la prima sfida in Coppa Italia e la vince: 2 a 0 all’, con una formazione soggetta ad un ampio turnover. Le scelte di mister Simonerisultano vincenti e nelelogia i suoi giocatori. Ecco cosa ha detto il tecnicoista.: “Ho un grande gruppo”Unache non ha riservato chissà quali sorprese, tranne che per la formazione messa in campo dal tecnico dei Campioni d’Italia: ampio turnover, dove hanno trovato le prime maglie dasia Josep Martinez (a tutti gli effetti, la prima volta impiegato da) che Tajon Buchanan.A decidere lavalida per gli ottavi di finale di Coppa Italia sono le reti di Marko Arnautovic (su assist di Mehdi Taremi) e Kristjan Asllani (direttamente dalla bandierina).