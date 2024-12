Infobetting.com - Hoffenheim-Borussia Monchengladbach (sabato 21 dicembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Qualcosa si muove nel verso giusto in casa, e con 3 pareggi Ilzer sta provando a risollevare i biancoblu dalla zona retrocessione: per l’ultima gara dell’anno in Bundesliga l’avversario di scena alla PreZero Arena è ildi Seoane. Contro ilDortmund Kramaric e compagni hanno trovato un insperato pareggio nel finale grazie all’ex di turno Bruun Larsen, bravo a risolvere una mischia in area di .InfoBetting: Scommesse Sportive e