Quotidiano.net - Cortina Express: il nuovo cinepanettone di Christian De Sica senza volgarità

Leggi su Quotidiano.net

Non chiamatelo ‘’. Sembra non faccia molto piacere a chi lo ha realizzato. In effetti, da lunedì nelle sale, è unriveduto e corretto, depurato di tutte quelledi linguaggio e di contenuto, di doppi sensi pesanti e di immagine femminile offensiva, che oggi non sarebbero tollerati. "Ci arresterebbero tutti", sintetizza scherzandoDe, attore simbolo di quei fortunatissimi film, capaci di risollevare da soli un’intera stagione cinematografica e di portare al cinema anche chi non ci metteva piede per tutto il resto dell’anno. Accanto a De, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari, che danno vita a finti ricchi e famosi, impegnati in un improbabile raggiro. De, com’è stato recitare diin un ‘’, aggiornato ai tempi correnti? "È stata una festa.