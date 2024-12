Anteprima24.it - Consiglio Regionale per il bilancio, Muscarà srotola la ‘pergamena della verità’: “Basta sprechi, priorità alla sanità!”

Tempo di lettura: 2 minutiDurante ilodierno, la consigliera indipendente Marìha scelto un gesto emblematico per denunciare le criticitàLegge di Stabilità: hato una lunghissima “pergamena” contenente gli oltre 250 emendamenti presentatiLegge di StabilitàRegione Campania, con l’obiettivo quindi di richiamare l’attenzione sull’urgenza di riorientare le risorseRegione Campania verso la. “Il buco neroRegione Campania è la. La sofferenza dei cittadini ammalati, costretti a rinunciare alle cure o a fuggire fuori regione, è troppo alta per fare finta di nulla. È scandaloso destinare 12 milioni di euro a contributi a pioggia per parrocchie, feste, sagre, e la riparazione di marciapiedi, quando queste risorse potrebbero alleviare le lunghe liste d’attesa, rafforzare i pronto soccorso e sostenere le persone con disabilità” – ha dichiaratoin aula.