Castelnuovo sfida il Pontebuggianese | Giornata gialloblu e celebrazione per Gigi Grassi

Ilinizia il ritorno con l’anticipo di domani, alle ore 14.30, al "Nardini", con ilche si trova al penultimo posto, ma battagliero e mai domo, come ha dimostrato domenica scorsa a Camaiore, quando è stato piegato solo nel finale, perdendo 2-1. I dieci punti conquistati dai pistoiesi sono frutto di una vittoria e 7 pareggi, insieme a 7 sconfitte. Segna poco, con 6 reti in 15 partite, ma ne subisce anche poche. Ovviamente ilcercherà di difendere il secondo posto in classifica e, magari, di avvicinarsi al Camaiore. All’andata vinsero i garfagnini per 1-0, con gol di Duccio Campani. Per domani è indetta anche la "", con ingresso gratuito per tutti i tesserati e prezzo speciale di 5 euro per tutti gli altri spettatori. Al termine della partita, brindisi augurale con tutti gli sportivi.