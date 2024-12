Bergamonews.it - Atalanta, il calendario fino a inizio febbraio: con il Napoli si gioca la sera di sabato 18 gennaio

Una data da cerchiare in rosso sulper tutti i tifosi dell’18, ore 20.45, si giocherà la sfida al vertice contro ilal Gewiss Stadium. Un match che alla luce dell’attuale classifica potrebbe prospettarsi interlocutiorio.La sfida arriva solo 4 giorni dopo l’impegno contro la Juventus, sempre in casa nel recupero della 19a giornata (dovrebbe disputarsi il 6, ma entrambe le squadre sono in Supercoppa), in un programma particolarmente fitto, considerando che il 28 dicembre la Dea sarà di scena a Roma con la Lazio per poi partire verso Riyadh, dove il 2c’è in programma la semifinale della Supercoppa Italiana con l’Inter, con eventuale finale il 6. Al rientro, poi in campo con l’Udinese.Dopo il, via di nuovo a ritmo forsennato con la Champions League e le sfide più morbide contro Como (anche per vicinanza geografica) e Torino in casa.