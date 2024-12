Nerdpool.it - Superman: il primo spettacolare teaser trailer del nuovo film DC diretto da James Gunn

Come promesso nei giorni scorsi, Warner Bros. Discovery ha svelato il tanto attesodisu uno dei più iconici personaggi DC Comics,dache promette di dare nuova linfa vitale all’universo cinematografico targato DC Studios.Ma non perdiamoci in chiacchiere! Ecco ilin italiano. In fondo all’articolo trovate quello in lingua originale.“” arriva al cinema il 10 luglio 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.“”, ildella DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo, a partire dalla prossima estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con la sua solita cifra stilistica,trasporta il supereroe originale nelimmaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci unguidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.