Quo Vadis Pechino? Cosa c’è nel report del Pentagono sulla Cina

Ilha rilasciato l’edizione 2024 del suo rapporto annuale “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China (Prc)”, più comunemente noto tra gli addetti ai lavori come China Military Power(Cmpr). Obiettivo delè quello di tracciare l’attuale corso della strategia nazionale, economica e militare della Repubblica Popolare Cinese, e di offrire approfondimentistrategia, le capacità e le attività attuali della People’s Liberation Army, nonché sui suoi futuri obiettivi di modernizzazione. Il documento evidenzia lo sforzo di espansione del potere nazionale di“per affrontare un ambiente strategico sempre più turbolento” e per raggiungere l’obiettivo prefissato del “grande ringiovanimento della nazione cinese” entro il 2049. Tale sforzo si sostanzia nello sviluppo politico, sociale, economico, tecnologico e militare, con i qualiintende rivedere l’ordine internazionale a sostegno del suo sistema di governo e dei suoi interessi nazionali.