Notizie.com - La Manovra approda alla Camera in punta di piedi, tutte le ultime novità: stop agli stipendi dei Ministri, ok all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole

Arriva oggiladel governo. Con tutti i suoi emendamenti, gli strascichi, le polemiche politiche e gli scontri tra la maggioranza e l’opposizione.Ieri dal Senato la premier Giorgia Meloni ha provocatoriamente auspicato che la Legge di bilancio non passi con il voto di fiducia bensì con un accordo tra le forze parlamentari. Ma l’iter si profila ancora una volta complesso in ogni suo step.Laindiledei, ok(ANSA FOTO) – Notizie.comL’obiettivo è quello di approvarelaentro la mezzanotte di venerdì. Ma non è escluso che possa slittare a sabato mattina. Quasi sicuramente sarà necessario un ritorno in Commissione Bilancio per alcuni aggiustamenti più o meno tecnici.