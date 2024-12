Metropolitanmagazine.it - Come Charli XCX è riuscita a rendere brat anche il mondo del fashion (tra vestiti ultra sheer e sopra le righe)

XCX quest’anno ha rotto gli schemi della musica con la suaera, e talmente èa conquistarlo da-izzareildella moda. Dopo aver lanciato la tendenza del “green” quest’estate, la popstar britannica torna sotto i riflettori con un look completamente diverso ma altrettanto provocatorio.XCX: dallo “scandalo” delgreen alfuori dagli schemiIl “green“, una tonalità neon decisamente fuori dagli schemi, è diventato un simbolo per i fan diXCX. La cantante ha trasformato questa sfumatura, definita “offensiva” dalla stessa artista, in una dichiarazione di stile e di rottura con le convenzioni.ha spiegato a Vogue Singapore, il verde brillante scelto per l’artwork del suo album voleva suscitare una reazione e far riflettere sulle aspettative imposte dalla cultura pop.