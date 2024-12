Usa | Cina non centrerà obiettivi modernizzazione militare 2027

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 dic. (askanews) – La dura campagna anticorruzione voluta dal presidente cinese Xi Jinping ha danneggiato la spinta verso ladella, tanto che Pechino non dovrebbe riuscire a centrare gliche si è posta entro la deadline del. Questo il dato principale emerso dal nuovo rapporto annuale realizzato dal Dipartimento alla Difesa russa sugli sviluppi delle capacità militari dellae diffuso oggi. “Solo nella seconda metà del 2023, almeno 15 alti ufficiali militari e dirigenti dell’industria della difesa sono stati rimossi per corruzione. Diversi erano responsabili di progetti di sviluppo di equipaggiamenti legati alladei missili nucleari e convenzionali terrestri della”, ha affermato un alto ufficiale del Dipartimento alla Difesa in un briefing di presentazione del rapporto tenuto oggi.