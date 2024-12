Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck 1-0, Champions League volley in DIRETTA: 14-12 si lotta punto-punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-25 Passa il pallonetto di Kronthaler conlunga.25-24 Pipe Gardini!24-24 Brutto errore anche per Reggers, piuttosto staccato da rete in diagonale.24-23 Erroraccio Hobus che cerca un pallonetto difficile e lungo da posto 4.23-23 Primo tempo Schnitzer!TIME OUT22-23 Attacco okay di Nath.22-22 Pallonetto in seconda Viiber.22-21 Diagonale e sassata di Reggers tra il muro a 3 avversario.21-21 ACE PAULSON. SECONDO DI SERATA.21-20 Diagonale in campo di Hobus.21-18 Invasione di Hobus in palleggio a due mani sotto-rete.20-18 A segno l’attacco in diagonale di Gardini.19-18 Tocca l’asta la palla lunga verso Gardini.19-17 Out servizio di Reggers.TIME OUT19-16 Invasione austriaca su diagonale di Reggers. Ossigeno per